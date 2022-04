James GREBMEIER

Ingénieur Mécanicien de formation, j'ai acquis au cours des années, une bonne connaissance des matériaux et procédés spécifiques au secteur pétrolier (NACE, soudage faisceau d'électrons....).



Depuis 2014, en tant qu'ingénieur de production pour la ligne Surface Testing, j'ai pu développer mes compétences en fabrication d'équipements de chaudronnerie, mon expertise sur les aspects du Lean Manufacturing (Formation Lean Yellow Belt) et la qualité ainsi que sur la certification des équipements soumis aux directives Européennes DESP et ATEX et aux standards pour la fabrication d'équipements offshore aux standards DNV.



Compétences linguistiques et informatiques:

-Anglais: Bilingue.

-Logiciels: CFAO (Pro Engineer), MS Project, Pack Office, iGrafx (Analyse des Flux de la valeur).



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Project management

Mécanique

Laser

Matériaux

QUALIFICATION ET METHODOLOGIE DES TESTS

Faisceaux d'électrons

ATEX

Conception mécanique

Contrôle non destructif

Audit interne

DNV 2.7-1

Soudage

DESP