James HABOURDIN

Délégué Territorial Pas de Calais de l'association d'AGIRabcd , ONG composée de bénévoles engagés dans des actions humanitaires en FRANCE et a l'étranger. Je méne des missions de parrainage de jeunes en mission locale,d'accompagnement de seniors de plus de 45 ans et de plus d'un an de chomage chez pole emploi et d'éducation budgétaire pour les familles en difficulté et les jeunes adultes.