James HACHET

je suis spécialiste depuis plus de 10 ans dans la conception des parcs d'aventures, parc de loisirs ludiques, plaine de jeux et cela en indoor ou outdoor , structures artificielles de team building , circuit en filet dans les arbres, cabanes dans les arbres , hébergement atypiques et l'aménagement terrain de sport , création aire de jeux pour enfants, tyrolienne géante, circuit canopée

je fais la conception , le montage , le contrôle technique, le dossier technique , et la formation le tout aux normes Europe et pour des prix très compétitifs

Dans ce domaine déjà de très nombreux chantiers en Europe , je suis intêressé par par toutes formes de collaboration voir association, partenariat

