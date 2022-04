James HOUYEZ

J’ai commencé mon parcours professionnel grâce à un formidable coup de chance : le PDG d’une PME de 150 personnes a vu en moi son successeur. Le contrat était simple. J’étais l’interface entre lui et l’ensemble du personnel. Je relevais quotidiennement les doléances et problèmes qui m’étaient transmis pour les étudier ensemble en fin de journée. Chaque matin, j’apportais aux intéressés les réponses et consignes qu’ils attendaient.

Cette expérience hors du commun m’a permis pendant 5 ans de combler les lacunes que mes études écourtées ne m’avaient pas permis d’appréhender. Ainsi, ai-je appris en autodidacte le management, la gestion, le développement marketing et commercial d’une entreprise.

Après mon retour d’Afrique de l’Ouest où j’avais implanté et dirigé une antenne locale pendant deux ans, j’ai intégré le Journal des Finances ou j’ai acquis, outre le métier de rédacteur, les multiples facettes d’un journaliste de presse écrite pour ensuite diriger deux agences de presse et plusieurs journaux patrimoniaux grand public. Véritable révélation, ces années dans la presse m’ont permis d’approfondir mes compétences managériales et rédactionnelles tout en m’apportant un relationnel de premier ordre.

Entreprenant et passionné, les nouvelles technologies m’ont amené à orienter ma carrière vers le multimédia. Dans un premier temps en développant un produit marketing mixe Journal papier / CD-Rom / Internet, ensuite vers le 100% Internet en concevant un nouveau produit que j’ai packagé et diffusé en animant une équipe de 18 personnes.



Aujourd'hui je lance eGlob.Tv, agence de presse dédiée à la retransmission de conférences de presse à l'attention des journalistes professionnels.



Mes compétences :

Internet

Presse

Communication

E-learning