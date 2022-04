James LAPUJADE

Bonjour et merci de l’intérêt que vous portez à mon profil.



Mon parcours est résolument tourné vers le développement commercial et la conduite des projets d'entreprises.



Communicant et capable de fédérer autour d'objectifs définis, j'aime particulièrement le management d'équipe commerciale.



Mes différentes expériences m'ont permis d'appréhender également toute la partie relative à la communication opérationnelle, la définition des bons outils de communication et durant ma dernière mission, j'ai pu opérer la transition digitale d'un réseau national d'agents mandataires.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Mes compétences :

Animations commerciales

Force de vente

Marketing direct

Conseil immobilier

commerciale

management d'équipe

management de projet

commercial