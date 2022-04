James LAVERGNE

Bonjour,

je suis inventeur et concepteur.

Je viens de créer ma micro entreprise.

L'entreprise s'intitule : "G.ni INNOVATION"

G.ni INNOVATION est une entreprise innovante, oeuvrant dans les inventions, les animations et la vente de jeux en bois.

Concernant les inventions :

J'ai inventé un équipement portatif de bricolage pour les particuliers et professionnels.

J'ai obtenu le brevet d'invention délivré par l'INPI de PARIS.

Pour cette invention je cherche un fabricant revendeur pour développer et commercialiser ce produit.

Pour les animations :

Je présente et j'anime les jeux que j'invente dans les écoles, centres aérées, maisons de retraites, EHPAD...

Pour les jeux innovants :

J'ai inventé un jeu de construction en bois 3D : Innovant, éducatif, pédagogique, évolutif.

La régle de jeu : Réaliser et reproduire des constructions géantes à l''infini.

Le jeu est destiné aux enfants, adolescents, adultes, personnes âgées et personnes en situation d'handicap.



Pour information d'autres projets d'inventions sont en cours élaboration.



Mes compétences :

Observation, concentration et action.

.