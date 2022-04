James LEON MERA

Bonjour et bienvenue,



Né en Colombie,, je suis établi depuis 12 ans en Belgique.



Parfaitement intégré, j'ai gardé l'amour de mon pays et l'envie de créer un projet de soutien aux plus démunis.



C'est pourquoi, en 2006, j'ai fondé le magasin Couleur Colombia, offrant plus de 350 produits différents d'artisanat colombien.

Mon ambition : l'import-export et partager ainsi ma vie entre mon pays d'origine et mon pays d'adoption.



Activité en pleine expansion, je suis ouvert à toute proposition correspondant à mes objectifs. N'hésitez pas à me contacter.



Merci et à bientôt



Mes compétences :

Artisanat

COMMERCE

Export

Import

Import Export

magasin