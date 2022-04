James LOCO

Après une expérience réussie de plus de 13 ans comme consultant senior Finances et comptabilité Analytique sur SAP, j'ai éprouvé le besoin d'intégrer le département des Ventes ou j'ai accompagné et soutenu techniquement/fonctionnellement le Responsable de Compte, comme animé des campagnes de promotion de solutions ECM. J'en ai acquis de fortes compétences sur le comment :

 Conseiller l’Entreprise en Stratégie ECM globale

 Qualifier les besoins issus d’Appel d’Offre et Choisir les solutions les plus pertinentes

 Présenter et démontrer les solutions ECM autour de SAP en Avant-vente

 Manager les Partenaires Intégrateurs

 Suivre et Réaliser les projets d’intégration SAP (Finance & Logistique) plus Gérer les équipes

Après plus de 1ç ans d'expérience en écosystèmeERP (SAP), je suis toujours aussi passionné par le travail en équipe, et en lien direct avec le département vente en particulier.



SAP FI

SAP CO

SAP

SAP SRM

SAP R/3

SAP ERP

SAP CRM

SAP-netweaver- Server

SAP-R2- RM

SAP QM CA

SAP MM

SAP IS U FI-CA

SAP FI GL

SAP FI AA

Procurement

OCR

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Office

Merise Methodology

Interfaces

Budgets

Audit

Amadeus CRS

change conduct management

Tools management

Project Management

dematerialization implementation

Managerial Skills > Team Management

Enterprise Management

develop my skills

future maintenance

Sage 300 ERP

Sage Accounting Software

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Sage Accounting Software > Sage Line 500

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Sage Business Management Software > Sage 200 Suite

Sage Business Management Software > Sage 50 Suite

Pre sales

SAP IS BANKING

SAP-netweaver-