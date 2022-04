James LOWDEN

Manager pendant près de trois dans un des établissements nocturnes les plus fréquentés de Toulouse, je cherche désormais à me réorienter professionnellement. Je souhaiterais faire un BTS en alternance soit dans le domaine du Commerce International, soit dans celui de la Communication. Je suis bilingue en Anglais, et j'ai un niveau courant en espagnol.



Mes compétences :

Communication

Prise d'initiatives

Prise de décision

Services

Comptabilité

Traduction espagnol français

Traduction anglais français