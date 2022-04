James Mackay. ATELIER MACKAY DESIGN

"Elegance should never say: look at me, it should always say: Look at this"

James Mackay.(Compagnon du devoir, membre Associé alliance française des designers)



Notre métier de Créateur d'intérieurs de prestige consiste à sublimer des lieux, vous guider dans la conception et la réalisation de vos projets de création de votre intérieur.



Notre passion est de créer un environnement, ou des créations qui vous correspondent. Nous sommes à l'écoute de vos attentes et vous proposons des réalisations uniques, exclusives et créatives en restant particulièrement attachés à la perfection d'exécution.



Les années d'expérience dans la réalisation d’œuvres d'exception, nos connaissances des styles/traditions ainsi que notre savoir faire créatif et la maîtrise technique nous permettent d'élaborer des projets sur mesure en parfaite harmonie avec le lieu et votre mode de vie, toute en assurant une maîtrise d’œuvre.



Nos compétences couvrent principalement l'étude, conception et l'aménagement sur mesure, des agencements, d'escaliers, l'ébénisterie, la restauration de bâtiments anciens, la création contemporaine et la conception de luminaires d'art.



Selon la nature et l'envergure des projets, nous pouvons collaborer avec d'autres spécialistes de confiance, travaillant dans le même état d'esprit que le nôtre visant l'excellence conceptuelle, esthétique pour piloter une bonne organisation.



PS:

Pour mes potentiels contacts dans l'industrie du Design, Collaborateurs, Artisans, ou Étudiants en recherche d'emploi ou de formation, merci de me contacter en me laissant un petit mot avant que j’accepte, ou de m'envoyer un mail avec comme objet la raison de votre contact et je vous répondrai dans les plus brefs délais.



PS: Pas de "Sériel Contacts" SVP. Je ne suis pas la pour faire parti de votre fan club... il y a "Facebook" pour ça. Qualité et pas Quantité.



(English)

Geneva to Zürich, Paris to London and Overseas.

Our preoccupation is to sublimate your interior and your whole living environment, guide you through the design and implementation of your project to create your dream home to the highest level of conceptual and aesthetic standards.

Our passion is remodeling your environment . Our designs, in harmony with your expectations. The exclusiveness and creativivity of our work can only be atained through experienced craftsmenship, backed with all the necessary garanties to insure quality.

The company established in 1996 has achieved over the years an undisputed reputation for quality high-end bespoke design, manufacture, and on-site fitting. Our knowledge of style, whether traditional, local, period, to cutting edge contemporary creativity in conjunction with our technical background, and knowhow enables us to develop customized projects without compromise .

Full pre-project service, design/build, manufacture and fitting from single room remodeling to whole house renovations. Exclusive furniture, lighting art, to sculptures for private/corporate commisions.

Depending on the nature and scale of projects we regularly collaborate with other trustworthy specialists, working together for conceptual and aesthetic excellence.











Mes compétences :

Ébénisterie

Décoration

Design

Architecture

Rénovation

Art

Escaliers complexe