James MBAH

Ma formation et mon expérience professionnelle me permettent d’assumer toute fonction liée à la gestion d’un portefeuille d’entreprises (suivi des opérations administratives, commerciales, comptables et financières), au montage, à la coordination et au suivi des projets, au montage des plans d’affaires (business plan), à l’analyse des dossiers de crédit et à la gestion des risques. Mon objectif est de construire une carrière dans le domaine de la gestion d’entreprise, de la gestion de projets ou de la banque/finance. Mon expérience dans l’analyse, le suivi-accompagnement des entreprises, la conception, le montage et le suivi des projets constitue mon meilleur atout.



Mes compétences :

Ventes

Finance et Comptabilité

Management de projets

Administration et Organisation