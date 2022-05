James MICHELOT

Data Analyst avec 1 an d'expérience répartie sur 2 stages.



Compétences en économétrie, visualisation de données et conseil pour le secteur public et médico-social. Expérience en marketing, data viz.





Mission la plus récente :



Automatisation data viz données INSEE sur Excel avec liaisons.

Réalisation complète d'un modèle d'analyse de besoins sociaux, destiné aux CCAS et aux élus.

Manipulation et traitement d'OpenData, base de données et BigData.



Logiciels : Excel (4/5), VBA, Pack Office, R (3/5), Stata (2/5), Python, QGIS (2/5), Analytics GA4