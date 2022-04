James MORLAIX

PASSION & ENGAGEMENT :

Etre un pilote automobile de Rallye était un de mes rêves d'enfant. En grandissant, cela c'est transformé en passion pour l'automobile est les belles voitures de sport.

Tout au long de ma carrière professionnelle l'environnement a été une de mes préoccupations.

Mais en 2006 la découverte hasardeuse de TESLA MOTORS a bouleversé ma vie et m'a donné envie de concilier passion et métier. L’essai en Europe du Roadster TESLA MOTORS 100% électrique en 2008 m'a conquis. Depuis 2010, mon engagement pour la mobilité électrique veut concilier sport mécanique et environnement au niveau Européen.



COMPETENCES & SAVOIR FAIRE :

Démontrer la viabilité de la technologie de la voiture électrique, expliquer comment l'utiliser au quotidien, éveiller la réflexion d'en posséder une, fiabiliser un modèle économique d'entreprise ou d'un particulier font partie de mes missions. Au travers de mes différents déplacements en France et dans les pays limitrophes j'ai acquis un savoir faire pour organisation des trajets longues distances en voitures électriques et plus globalement se déplacer au quotidien..



EXPERIENCES & SAVOIR FAIRE :

La démonstration en VIP sur des Rallyes ou Courses de Côtes en national ou international, ainsi que mon engagement depuis 2012 dans la Coupe du Monde FIA des Energies Alternatives m'ont permis de devenir 4ième en 2012 et Champion du Monde en 2013 dans la catégorie IIIA.

L'organisation à Aix-en-Provence en 2012 et 2013 du salon "Excel'Aix" me donne une vision globale de la mobilité électrique.



Toutes ces connaissances et expériences me permettent de proposer à la location de voitures avec ou sans chauffeurs Tesla Motors MODEL S.sur des salons ou évènementiels en entreprise.

D'organiser des Rallyes de régularité 100% électriques pour le particulier ou challenge inter-entreprise.

De proposer de la Location Longue Durée ou courte (6 mois) et Car Sharing avec le Model S Tesla Motors, Exagon Motors ou Rimac Automobili.



Mes compétences :

Consultant en mobilité électrique

Consultant gestion de flottes voitures électriques

Leasing & Car sharing

Organisation Salon voitures 100% électriques

Consultant pour des déplacements longue distance a