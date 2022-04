James NAILI

Jeune et dynamique, et plein d'ambitions je me lance à 20ans dans mon Premier Projet d'entreprise Goodprices.



J'utilise mes capacités d’analyse et de décision, mon énergie et mon goût de l’action au service de l’efficacité économique et commerciale.



J’aime concilier vision stratégique et gestion du détail si nécessaire. Mes trois points forts sont ma maîtrise technique et organisationnelle, mon expertise en Management des Hommes et des Projets, et mon goût prononcé pour le Commerce.



Ce que je fais le mieux ? Vendre, développer les ventes, comprendre une problématique technique et utiliser ma créativité pour bâtir une solution, travailler en équipe, gérer les ressources humaines.



Mon projet Goodprices est un portail d’achats groupés de biens et services disponibles auprès des acteurs du commerce traditionnel et du e-commerce.



Chaque jour les membres deArray pourront bénéficier d’offres commerciales judicieusement négociées avec des partenaires souhaitant capter le marché des internautes.



Nos offres sont conçus sur mesure avec les partenaires,



- Mises en ligne en fonction des besoins des partenaires

- Présentées clairement avec les conditions du partenaire

- Durée de l’offre limitée en temps et en volume



- Nous garantissons un nombre minimal de clients à nos partenaires

- Le partenaire décide lui-même de prolonger le deal

- Un pourcentage de commission raisonnable, selon la remise

- Une grille de retour à jour

- Une avance de trésorerie de 100% sous 10 jours (après la clôture du deal)

- Plus de coupons à scanner, un système de vérification des codes en temps réel

- Partenaire e-commerce, un système de livraison remplace le coupon

- Nous augmentons la visibilité de nos partenaires par le biais de newsletters envoyées quotidiennement à notre base d’abonnés

- Minimum garantie

- L’offre n’est valable que si le quota est atteint. Le nombre minimal de clients sera fixé avec le partenaire.



Mes compétences :

Chef d'entreprise