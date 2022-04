James NATTIER

Graphiste, Webmaster et Web developpeur je gére la Sté NCI Communication en Belgique

et la Société AZALUX au Luxembourg. Nous sommes en contant développement dans la redaction et l'edition de contenu audiotel et de site web. Nous avons une solide expérience la le S.E.O et la réalisation de site internet pour petites et moyenne PME

Noous recherchons une personne free lance pour un travail à temps plein pour la rédaction web, netlincking, inscription dans les annuaires spécialisés, mots clefs, backlinks.



Mes compétences :

dynamique