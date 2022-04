James RAVAILLE

Consultant / formateur sur la plateforme Microsoft .NET, je vous propose mon savoir-faire pédagogique et technique, afin de vous aider à concevoir et développer des logiciels avec cette plateforme.



AlgoWin (www.algowin.fr) est un centre de formation de la région Nantaise, spécialisé sur la plateforme Microsoft .NET. Nous proposons diverses formations standards et personnalisées de qualité à des prix compétitifs sur les thèmes suivants : la conception et la programmation orientée objet, les bases fondamentales du langage C#, le développement d’applications Windows avec Windows Forms ou WPF, le développement d’applications Web avec ASP .NET WebForms ou MVC, la création d’applications de gestion de données orientées services avec WCF, …



Je suis l’auteur d’ouvrages, possédant plus de 27 certifications et 14 ans d’expérience professionnelle avec la plateforme Microsoft .NET (formation et ingénierie). Dans une démarche qualitative, je rédige mes propres supports de formation et je propose d’évaluer les connaissances acquises par les stagiaires lors de la formation, via une solution d’évaluation en ligne que nous avons développée, nommée Evalog.



Vous trouverez plus d'informations sur notre activité et nos services sur notre site Web http://www.algowin.fr . En cas de besoin de formation ou d'ingénierie sur la plateforme Microsoft .NET, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.



