James SARTOR

Les Toitures Impermembranes S.O.S. 2005



L’entreprise offre une gamme de produits et de services de qualité à des prix très compétitifs





Services offerts



- Estimation gratuite.



- Réfection, réparation, installation des produits de toiture suivants :



- Toitures : toits plats, pentes, isolation thermique etc.



- Membranes élastomères. (SOPREMA, IKO, etc.)



- Bardeaux d’asphalte.



- T.P.O



- Asphalte et gravier



- E.P.D.N, P.V.C



- Membrane élastomère autocollante pour toit à pente faible



- Déneigement de toit



- IMPERMEABILISATION : (toit terrasses, stationnements, solages, murs enterres).



- INSTALATION : (ventilation maximum, gouttières, puits de lumière, corniche, ferblanterie)



- Travail de qualité certifié :



-Licence de la Régie de Bâtiment du Québec (RBQ : 8331-7818-44).



-Atteste Ventilation Maximum en ventilation statique d’entre toit.







Garantie :



-Les Toitures IMPERMEMBRANES S.O.S 2005



Offre une garantie jusqu’a 20ans sur les réflexions de toiture.



-Tous les bardeaux installé sont garantie par les manufacturiers pour un minimum de 25 ans jusqu’à une possibilité d’une Garantie a vie selon le modèle



(Termes et conditions de la garantie à valider avec le manufacturier)



Les produits utilisés par Les Toitures IMPERMEMBRANES S.O.S 2005



-Sont choisis pour leur qualité et leurs prix abordable







P.S: possibiliter également d'avoir un service de ramassage de debris de construction,rénovation, dechets de tout genres, recyclage de métaux, ferraille, électroménager,

Renovation de tous genres, Peinture, Sale de bain, Cuisine, salon, Sous-sol, Garage. ou la pose de Céramique, Peintures, Gypse, Plancher de bois franc, Flottants ou Céramique, Brique, Porte et fenêtre, Pave-uni

Agrandissement d’une pièce ou outre

INSTALATION D'articles de D'ÉCORATIONS

D'INTERIURE OU EXTERIEURE

Travaux généraux en tous genres

Ménagères et jardinage

RESIDENTIEL / COMMERCIAL / INDUSTRIEL

et autre...











James Sartor,Pre



Une division de A Construction Sartor Inc.



12245, Ave Rolland-Paradis, Montréal (Qc) H1E 6X7



Tel: 438-938-4767



Email:impermembranes@live.ca



web:www.impermembranes.e-monsite.com



