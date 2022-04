James SIMON

Etudiant en cinéma durant 10 ans à Paris 8 (Narboni, Luciani, Bailbé,...), passionné de cinéma, je suis autodidacte sur ce qui est devenu mon métier, ma passion, ma spécialité - l'informatique et la vidéo, la vidéo numérique, SD puis HD, désormais aussi relief, Bluray...

Après une assez longue période d'auto apprentissage sur After Effects, j'ai créé ma micro structure Video Design en 1998, pour proposer mes services comme monteur truquiste - sur des pubs de disques Universal, génériques, trucages sur des documentaires,...

Passionné par la transmission de mes savoirs, j'ai longtemps été journaliste technique (Sonovision, SVMac, Univers Mac) pour le domaine vidéo, puis formateur, pour mes clients devant autonomes, et aussi en créant le pole vidéo du centre IPECI.

Au sein de Video Design j'ai progressivement géré des productions haut de gamme en films institutionnels ou muséographiques (Pompidou, Total, Sony, Conciergerie...)

Depuis 2000 environ, j'ai créé avec succès des formations au coeur de mon expérience, sur le montage, les trucages, la vidéo HD... formateur moi même, j'ai toujours eu le souci de donner les meilleures conditions possibles à nos formateurs et à nos clients (matériel, effectifs,...)

Soucieux de notre planète, j'ai une démarche "verte": embauche d'une cuisinière pour faire des jus de fruits et lave la vaisselle (pour éliminer les 3000 verres en plastique mensuels), fournisseur d'électricité indépendant et vert, tri, ampoules éco...

En bref, je suis passionné par le développement de mon entreprise, de mon métier, mes métiers (gérant, responsable pédagogique, technicien, formateur), des conditions de vie et travail de nos prestations, de l'évolution pertinente de notre travail...



Mes compétences :

Ecoute

Mac

Qualité

Technique

Video

Vin