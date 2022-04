James SINCLAIR

Chef d'équipe efficace et dynamique. D'excellentes compétences de persuasion. Très bonne connaissance des outils numériques et des nouvelles techniques de communication. Très bonnes capacités rédactionnelles. Immersion dans le sujet de la communication et une bonne compréhension dans les propositions faites aux clients dans vos secteurs principaux. Une compréhension profonde des marchés ciblés



Anglais : Langue Maternelle

Français : Bilingue



Mes compétences :

Bon Esprit d’équipe

Communicateur

Enthousiaste

Organisé

Créatif

Sensibilité graphique