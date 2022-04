James TEISSONNIÈRE

Au sein de la société DLM Créations depuis 2003, je suis aujourd’hui Directeur.



Je manage et supervise les différents services liés à l’administration, la création, la conception et la fabrication jusqu'à la mise en place de vos besoins en ameublement.



Je suis à votre écoute pour vous conseiller dans la réalisation de vos projets, grâce à mon expérience et avec l’aide d’une équipe soudée, dynamique et réactive qui comprend notre bureau d’études, notre équipe de pose….



Mes compétences :

Prospection

Vente

B2B

Mobilier

Ameublement

Négociation

Recrutement

Management

Stratégie

Direction générale