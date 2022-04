James TERNOIS

Actuellement en poste en Suisse au sein d'un groupe pharmaceutique dans le secteur de la recherche, puis après une expérience dans le domaine de l'analyse et aussi d'une expérience antérieure en Irlande du Nord j'ai choisi d'acquérir une expérience en industrie à l'étranger pour pouvoir doper mes chances d'obtenir un poste soit en recherche ou en développement industriel en chimie fine prochainement en France ou à l'étranger.



Je souhaite rejoindre une entreprise qui me permettra d'utiliser l'ensemble de compétences et de mon savoir-faire en chimie mais aussi une société qui me donnera la conduite de projet technique voir d'une équipe à encadrer.



Je suis volontaire et j'ai l'envie au quotidien d'apprendre et d'enrichir mes connaissances techniques mais aussi de les transmettre. Par ailleurs mon sens du relationnel et ma bonne humeur me permettent d'être bien apprécié le plus souvent car je suis quelqu'un est tourné vers l'humain et l'esprit d'équipe.



Voici ci-dessous une sélection des compétences que j'ai acquises



GESTION DE PROJET

- Définition et conduite d’une étude avec une industrie pharmaceutique

- Interprétation et suivi des résultats

- Rédaction de rapports d’activités

- Présentations orales

- Veille scientifique et technique

- Encadrement d’un stagiaire



COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Synthèse organique

- Maîtrise des techniques d’analyses chimiques

- Purification par un dédoublement par cristallisation préférentielle

- Analyses et contrôle qualité normes ISO, BPL, cGMP



APTITUDES

- Esprit d’initiative

- Autonome

- Travail en équipe

- Créatif

- Dynamique



CONNAISSANCES

- Chimie analytique

- Chimie minérale

- Chimie en milieu aqueux (pHmétrie, électrochimie)

- Génie des procédés chimiques



LANGUES

- Anglais : courant, + jargon technique

- Allemand : à réactiver



INFORMATIQUE

- Bonne maîtrise de logiciels de bureautique: Word, Excel, PowerPoint

- Chemdraw (logiciel de chimie)



Mes compétences :

Chimie

Chimie analytique

Chimie organique

Recherche

Transposition industrielle