Bonjour à tous, je me présente Thouré James 20 ans actuellement, titulaire d'un bac pro production mécanique mais aussi de la formation BTS étude et réalisation d'un outillage. Motivé et sérieux je souhaiterais trouvé un travaille sur Bureau d'étude en premier. Mais je reste ouvert à toute offre.



Je suis actuellement en recherche de travail.



Mes compétences :

Programmation iso

Mastercam

Modélisation 3D par Solidworks

TopSolid