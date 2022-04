James VERGEROLLE

Titulaire du titre RNCP de niveau II d’Administrateur Système et Réseau et actuellement salarié de la société Acrelec, je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences à disposition d'un établissement m'offrant des perspectives de travail stimulantes et enrichissantes.



Fort de quatre ans d'expériences professionnelles, je suis parfaitement en mesure de prendre en charge l'organisation, le suivi et la mise en œuvre de tous les dispositifs et systèmes qui concourent aux installations informatiques.



Mes compétences :

iOS

TCP/IP

Microsoft Windows

Microsoft Excel

LAN/WAN > LAN

FTP

ADSL