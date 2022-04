James Weedler Emerson Dave ROMELUS

Je suis Dave Romélus. Pour le moment, je suis étudiant a la faculté des Sciences Humaines et a la faculté d'Ethnologie de l’université d’Haïti. Je suis en train d’écrire mon premier livre d'Histoire d’Haïti et j'aimerais continuer a produire des œuvres littéraires de valeur. Je joue aussi de la musique, je pratique la basse et je chante. Mes plus beaux rêves ce sont: d'abord de décrocher un doctorat en psychologie ou en sciences du développement; ensuite, de décrocher une chaire a l’université d’État de mon pays; enfin de travailler durement pour le développement de mon pays.