James Yende, Né à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 mai 1973. J'ai vécu une partie de mon enfance à Marseille en France. Ancien élève au Collège Boboto de la Compagnie des Pères Jésuites à Kinshasa. Diplômé en Lettres. Journaliste au magazine international Grands Lacs (Congo-Kinshasa) et Le Metropolis (Congo-Brazzaville). Chercheur dans la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université Catholique du Congo (UCC). Passionné de la littérature (Alexandre Dumas, Jacques Attali), de la bonne musique (Michael Jackson et King Kester Emeneya), de la Monarchie Britannique,de John Fitzgerald Kennedy, de la politique française, des Services Secrets, de films d'espionnage, de la nature et de la Vérité. Célibataire très galant. Je combats la pauvreté, l'injustice, la corruption, la discrimination raciale. Je pérennise la Fondation "HEAL THE WORLD" du King of Pop Michael Jackson. "L'humilité est l'arme des grands hommes"...