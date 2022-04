UNIVERSITY OF YAOUNDE I - Visiting Lecturer

PAN AFRICAN UNIVERSITY YAOUNDE - Instructor of Reading and Writing Skills (English) and of Translation Workshops (French to English) Alger

Presidency of the Republic of Cameroon (PRC) - English Translator

Institut Superieur de traduction et Interpretation (ISTI) Yaounde - Instructor of Legal Translation into English

MINEDUB, Yaounde-Cameroun - Chef de la Cellule de Traduction Paris

MINEDUB - Assistant Research Officer for English Translations

MINEDUC - Chef du Bureau de la Traduction en Langue Anglaise