Jamil BEN HAJ RHOUMA

Bonjour!

Titulaire d'un diplôme national d'Ingénieur en Chimie Analytique et Instrumentation, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans des différents secteurs d'activité:

pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, hydraulique, énergétique, gaz et pétrole,traitement des eaux,domaine d'electrochimie....



Mes compétences :

Spectroscopie UV

Spectrométrie de masse

Spectrometrie d'absorption et d'emission atomique

Spectroscopie IR

Chimie analytique

Chimie minerale

Chimie des matériaux

Électrochimie

Polymères

Métrologie

Norme ISO 9001

Chromatographie

Diffractométrie de rayons X

Norme ISO 17025/2005

Agroalimentaire

Traitement des eaux

Norme ISO 14001

Chimie organique

Chimie des solutions