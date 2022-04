Représentant exclusif et gérant statutaire : Sylodium Maroc

Casablanca/Maroc

Poste actuel :Représentant Sylodium au Maroc , Import&Export par internet.



Mon souhait est de développer l'import et l'export de qualité par internet au Maroc. Passionné; motivé et déterminé je continuerai vers le positif pour le bien de ce pays...( en cours) ...



Bonjour,



Mon nom est jamil benslimane représentant officiel de Sylodium au Maroc qui traite de réunir les entreprises du monde entier avec la réalité économique marocaine. Nous travaillons dans des secteurs différents, à la fois alimentaire et non alimentaire. Nous avons développé un réseau de contacts importants qui nous ont permis d'obtenir dans de nombreux domaines commerciaux. La société se compose de plusieurs membres, résidents en Espagne et moi - même citoyen Marocain.



Je vous écris ce post parce qu'elle affecte Dans des collaborations ou de créer des synergies afin de stimuler les ventes de l'excellence Marocaine dans le monde. Nous sommes ouverts à partager leurs expériences pour aider les petites et moyennes entreprises à internationaliser au Maroc, consolider et soutenir les grandes entreprises à explorer de nouveaux domaines d'activité de mon beau pays.



Nous croyons fermement à la coopération et j'espère que nous pouvons partager des expériences avec d'autres professionnels de cette merveilleuse industrie.



Cordialement.



Contact:

Jamil benslimane Représentant Slodium Maroc Tél. : + 212608921417 Email: benslimane-jamil@live.fr









Site Weeb:Array









Mes compétences :

Maintenance materiel médical

Maintenance informatique

Maintenance multi services

Conception de projet

Conception de nouveaux Produits

Impression numérique sur bois ,tissus

Administrateur Sylodium au Maroc