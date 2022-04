Jamil BOUSLAMA

Gérant de la Sg2i société répondant à presque la totlaité des servives informatiques de gestion : shéma directeur informatique urbanisé, urbanisation des SI, maitrise d'ouvrage,

cahiers des charges matériels et logiciels, intégration des systèmes, développement (Java/J2EE, python ,,,,,),ERP (open Erp),Systèmes décisionnels (Spago BI, Pantahoo, autres systèmes décisionnels spécilisés en fouilles des données, .....), BPM(Bonita, JBPM), MDM(Pantahoo, ....), téléservices, sites web , produits spécifiques : GMAO, GRH, système médical, gestion des cliniques, ....

Expert international, chercheur, formateurs en méthodologies. 30 ans d'expérience métiers (industrie, Banques, entreprises, secteurs : santé , assuaranece maladie et sécurité sociale, culture, utilities (eau, électricité), des métiers spécifiques à la plupart des ministères et des entreprises minières, de procducion de matérieaux et de services .......

Plusieurs références importantes à l'échelle national et international.



Mes compétences :

