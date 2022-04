Jamil EL AYDOUNI

Ingénieur géologue et Economiste.



A assumé des responsabilités opérationnelles en expatriation pour le groupe Elf de 1969 à 1992.



De 1992 a 2000 a tenu des postes de direction au sein de l'Exploration production du Groupe Elf.



Depuis 2001, poursuit une activité de Consultant indépendant principalement dans les domaines d'évaluation d'Actifs pétroliers et de Projets de prise de Domaines d'Exploration production. Cette activité est internationale et s'accompagne de missions dans le monde entier.