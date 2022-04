Jamil GOUIDER

Diplômé en sciences géographiques, je me suis spécialisé en planification de projets de développement( Aménagement, Urbanisme,Suivi-évaluation,Etudes d'impact sur l'environnement, Approche participative...).



J’ai actuellement plus de six années d’expérience à mon actif dans le domaine des études dans un bureau d’études basé en Tunisie et travaillant pour le compte de bailleurs de fonds locaux et internationaux(CE, Banque Mondiale, BID, BAD….J'ai travaillé en Tunisie et dans des pays africains à savoir : Burkina Faso, Sénégal, Algérie, Mauritanie...



Mes compétences :

Afrique

Cartographie

Environnement

Géomarketing

SIG

Urbanisme

Urbaniste