Jamila ABDI DAHHAN

Je suis une personne posée,souriante,motivée,perseverante intéressée par les challenges et les resultats commerciaux. Etant autodidacte,Mon niveau scolaire ne correspond pas tout à fait aux attentes mais je suis certaine que mes années de pratique commerciale font de mon expérience un atout considérable pour répondre aux attentes des clients et comblent de fait ce manque.je suis perspicace et j'ai la capacité de cerner avec efficacité les besoins de mes interlocuteurs.

j'ai également une bonne capacité d'adaptation et sens du travail en équipe.Ayant une formation de vendeuse je maitrise les methodes de la vente argumentée.C'est avec plaisir et professionnalisme que je mettrai toute mon expérience et mes qualités au service de vos clients et de votre société.



Mes compétences :

Motivée

Persévérante

Perspicace

Souriante & motivée

Vendeur