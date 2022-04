Jamila BARRE

JAMILA BARRÉ RÉCEPTIONNISTE

(Trilingue : Français, Anglais, Arabe.)



FORMATION / DIPLOMES

*D.T.H : Diplôme de Technicien en Hôtellerie et Tourisme (2002-2004)

EQUIVALENCE : BTS Hôtellerie – Niveau BAC + 2) – ISTHT MARRAKECH.



*BAC Sciences Expérimentales - MARRAKECH 2002

EQUIVALENCE BAC GENERALISTE.



COMPETENCES PROFESSIONNELLES



*RÉCEPTIONNISTE :



*Accueil Clientèle Internationale. Standard téléphonique. Gestion des missions essentielles liées au poste de réceptionniste .Enregistrement des arrivées et départs des clients et gestion du planning des réservations. Renseignements sur le fonctionnement de l’hôtel, aide à la coordination des services.



*Proposition des services aux différents clients (chambres disponibles, caractéristiques de celles - ci, renseignements sur les tarifs, informations sur les possibilités locales de loisirs, d'activités culturelles et sportives. Information sur d'autres sujets (moyens de transport, localisation des commerces, itinéraires à suivre, …) et sorties extérieures (restaurants, spectacles, festivité, …).



*Écoute des réclamations des clients et mise en œuvre de solutions appropriées. Transmission de messages pour les clients (fax, téléphone ...). Placement d'un certain nombre de prestations proposées par l'hôtel (Parking, service de restauration bar …) et travail de relations publiques, activités administratives : mise à jour du fichier des clients (arrivées, départs), établissement de la facturation et encaissements des paiements, réception et traitement du courrier.



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



*2011 – 2012 : Réceptionniste – SAMANAH Golf MARRAKECH.

*2010 – 2011 : Réceptionniste – BAB Hôtel * * * * MARRAKECH.

*2009 – 2010 : Réceptionniste – EMIRATES PALACES 7 * ABU DHABI.

*2008 – 2009 : Réceptionniste GO – CLUB MEDITERRANEE MARRAKECH.

*2007 – 2008 : Serveuse – COMPTOIR DARNA MARRAKECH.



ATOUTS



*Sourire et tenue soignée, aisance relationnelle, disponibilité et réactivité.

*Courtoisie, sens de l’écoute, du commerce, du service et des responsabilités.

*Connaissances linguistiques : Anglais, Francais, Arabe.

*Maîtrise de l'outil informatique et bureautique. (WORD, EXCEL, Navigation Web).









Mes compétences :

Accueil

Conciergerie

front office

Hotel

Hôtellerie

Hôtesse

Hôtesse d'accueil

Loisirs

Luxe

Prestige

Réceptionniste

Recrutement

relation publique

Tourisme