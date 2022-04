Jamila BETOUCHE

Je suis actuellement responsable de la gestion des bâtiments au sein de la Direction General.

Mes taches consistent: a la gestion logistique, adninistrative et financiere liée aux bâtiments.



Mon expérience, la communication en interne avec mes collègues des différentes divisions ainsi qu’en externe avec les fournisseurs et les prestataires de services m’a permis d’acquérir une base solide, appuyée par les différents projets, de l’administration, de bâtiment, et des sous- traitants.



Mes compétences :

Achat

Confidentialité

Facility management

Leadership

Management

Gestion de projet

Logistique

Planification

Approvisionnement

Amélioration continue

Achats