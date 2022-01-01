Jamila CHAFRAOUI

EN TANT QUE RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER JE M'OCCUPE DE:
LA GESTION DE LA TRESORERIE
L'ANALYSE DES COMPTES
RAPPROCHEMENTS BANCAIRES
LES DECLARATIONS D'IMPOTS
LES LIASSES FISCALES ET COMPTABLES
LES DECLARATIONS FISCALES DE FIN D'EXERCICE
INTERFACE AVEC LES AUDITEURS
CORRESPONDANCE AVEC LES BANQUES ET LES ADMINISTRATIONS
L'ETABLISSEMENT DES BUDGETS PREVISIONNELS
L'ANALYSE FINANCIERE
L'ETABLISSEMENT DES SITUATIONS PREVISIONNELLES
LE SUIVI DES PROJETS (LES ENGAGEMENTS, LES FACTURATIONS, LES PAIEMENTS)
Mes compétences :
Responsable Comptable et financier