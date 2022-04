Jamila CHAFRAOUI

EN TANT QUE RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER JE M'OCCUPE DE:



LA GESTION DE LA TRESORERIE

L'ANALYSE DES COMPTES

RAPPROCHEMENTS BANCAIRES

LES DECLARATIONS D'IMPOTS

LES LIASSES FISCALES ET COMPTABLES

LES DECLARATIONS FISCALES DE FIN D'EXERCICE

INTERFACE AVEC LES AUDITEURS

CORRESPONDANCE AVEC LES BANQUES ET LES ADMINISTRATIONS

L'ETABLISSEMENT DES BUDGETS PREVISIONNELS

L'ANALYSE FINANCIERE

L'ETABLISSEMENT DES SITUATIONS PREVISIONNELLES

LE SUIVI DES PROJETS (LES ENGAGEMENTS, LES FACTURATIONS, LES PAIEMENTS)





Mes compétences :

Responsable Comptable et financier