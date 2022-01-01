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Jamila CHAFRAOUI

CASABLANCA

En résumé

EN TANT QUE RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER JE M'OCCUPE DE:

LA GESTION DE LA TRESORERIE
L'ANALYSE DES COMPTES
RAPPROCHEMENTS BANCAIRES
LES DECLARATIONS D'IMPOTS
LES LIASSES FISCALES ET COMPTABLES
LES DECLARATIONS FISCALES DE FIN D'EXERCICE
INTERFACE AVEC LES AUDITEURS
CORRESPONDANCE AVEC LES BANQUES ET LES ADMINISTRATIONS
L'ETABLISSEMENT DES BUDGETS PREVISIONNELS
L'ANALYSE FINANCIERE
L'ETABLISSEMENT DES SITUATIONS PREVISIONNELLES
LE SUIVI DES PROJETS (LES ENGAGEMENTS, LES FACTURATIONS, LES PAIEMENTS)


Mes compétences :
Responsable Comptable et financier

Entreprises

  • CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES - Responsable financier

    2013 - maintenant Vérification: des écritures comptables, de la liasse fiscale, des déclarations fiscales.
    L'établissement des situations prévisionnelles.
    La gestion de la trésorerie.
    L'établissement des budgets prévisionnels.
    Le suivi des paiements des projets (engagements, facturations, paiements).

  • DYAR AL MANSOUR - RESPONSABLE COMPTABLE

    2012 - 2013 Suivi de la saisie des écritures comptables.
    Les analyses de comptes.
    La préparation des travaux de clôture au 30 septembre 2012.
    L'assistance des auditeurs lors de l'arrêté provisoire au 30 septembre 2012.
    La participation aux travaux d'immigration du logiciel Sage V5 à Sage version 6 suite financière.

  • ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER - RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER

    Casablanca 1996 - 2012 Le suivi de la saisie-la vérification des analyses de comptes-le rapprochement de la comptabilité avec le technique-vérification des rapprochements bancaires-l'établissement des états de synthèse-la vérification des déclarations fiscales-l'interface avec les auditeurs et l'administration fiscale-la gestion de la trésorerie.

Formations

  • ISCAE (Institut Supérieur De Commerce Et D'Administration Des Entrprises) (Casablanca)

    Casablanca 1991 - 1995 CYCLE NORMAL

    OPTION COMMERCE INTERNATIONAL

Réseau