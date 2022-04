Jamila FLIOU

Mes compétences :

Gestion de la production, Maintenance

Bureautique : Word, Excel, PPt, Access Logiciel

Marketing Communication interpersonnelle Orga

Développement personnelle

Management d’une équipe pluridisciplinaire

Gestion des conflits

Marketing

Logiciels : Stat Box, Matlab, Minitab

Maitrise des techniques de vente

Wordpress

Gestion des stocks et des commandes

Recherche opérationnelle, Gestion des projets

Froid industriel, Thermodynamique, Statistiques

Contrôle chimique et microbiologique des produits

Législation alimentaire

Audit, Traçabilité, et Analyse des risques

Opérations unitaires du génie des procédés industr

Hygiène alimentaire

Sécurité (OHSAS 18001), Environnement (ISO 14001)

Management de la qualité (ISO 9001, ISO 22000, HAC

Organisation et gestion du temps

Communication interpersonnelle