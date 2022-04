Jamila LAHLALI

"Danser, c'est comme parler en silence. C'est dire plein de choses sans dire un mot".



* La danse orientale pour moi est plus qu'une danse car en plus de tous les bienfaits d'une activité sportive, c'est un moyen de préserver sa jeunesse, se procurer la joie et le plaisir. La danse orientale améliore non seulement

la santé physique mais elle a également de l'influence sur le bien-être psychologique...........



Aujourd'hui j’exerce ce métier qui m'a toujours passionné grâce à quelques professeurs qui m'ont transmit plusieurs années d'expériences, j'ai étudié la danse orientale au Centre artistique Zaza, ainsi j'ai été formé au prés des professeurs internationaux: Alaa Abo Lelah, Momo Kadous, Dr Mo Geddawi, Mayodi, Jillina, Soraya.

toutes ces formations me permettent aujourd'hui de donner des cours de danse orientale authentiques ainsi assurer à mes élèves un apprentissage de qualité.











Mes compétences :

Professeur de danse orientale

Cours particulier

Stage de différents styles de danse orientale