Jamila LEMRAMI

Mon parcours professionel compte une expérience de plus de dix ans dans un hôtel 5 étoiles appartenant à une chaine hôtelière internationale, une expérience de trois ans en Administration et service à la clientèle au sein d'un collège réputé au Canada et un poste de responsabilité dans une Résidence de 220 chambres à Montréal, Canada.

Ces expériences m'ont permises d'acquérir des compétences requises au service à la clientèle, à l'administration et à la gestion dans les établissements hôteliers ou autre.

Je suis ouverte donc à toute proposition dans un hôtel, une instition d'enseignement ou toute autre entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel