Jamila OURIF

Salariée chez DHL (Ex Danzas) depuis 2001, ma 1ère mission était de maintenir les applications suivantes : Liaisons Client, Transport et Facturation Magasinage dans un environnement technique Vax VMS, PL1. En 2004 j'ai eu l'opportunité de participer à la mise en oeuvre d'un projet d'échanges EDI entre les WMS et les partenaires logistiques, utilisant la solution BPM. Formations Tradexpress 4 Administration, RTE , Designer et BPM.

Pour le suivi des flux et le paramétrage Tradexpress, nous utilisions l'outil JEDI ainsi que le client JACK.



En fin 2007, suite à une restructuration de l'ensemble des BU, j'ai intégré l'entité IT Services et plus précisement la branche Développement EDI.

Licenciée économique depuis Décembre, je suis à la recherche d'un poste de développeur EDI. Je souhaite continuer à m'investir dans toutes les étapes de développement d'applications.

J'apprécie de travailler au sein d'une équipe, je respecte ma hiérarchie et mes collègues. Je suis très à l'écoute et disponible pour rendre service. De nature prudente, je peux être réactive et intervenir dans l'urgence.

Voici mes compétences clé:

- Participation à la traduction technique des besoins fonctionnels avec le chef de projet

Etudier la faisabilité technologique de l'application

Rédiger le cahier des charges techniques à partir des spécifications fonctionnelles.

- Conception et réalisation

Analyser et développer en RTE des messages EDIFACT ou fichiers propriétaires

Réaliser le paramétrage Tradexpress

- Tests et Recette

Définir les protocoles et les scenarii de tests

Tester, identifier et traiter les dysfonctionnements éventuels de l'application développée

Analyser les résultats et rédiger le rapport de test

- Mise en production

Déploiement en respectant les procédures d'installation

Support post implementation

Rédiger la documentation d'exploitation destinée à l'équipe Support.

- Maintenance évolutive et corrective des mappings

- Support de niveaux 2 et 3



Mes compétences :

Edi

RTE

Tradexpress