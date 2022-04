Jamila SENNAOUI

Chef de bureau d'une société minière spécialisée dans l'exploitation des mines, une valeur ajoutée à une grande expérience dans le transport et la logistique,

le circuit minier représente une chaîne d'exploration et d'exploitation liée à la chaîne logistique dans touts les processus d'acheminement, import et export , mais se basant sur des recherches continues des zones minières produisant la quantité et la qualité.

Un nouveau départ motivant, varié et intéressent .



Mes compétences :

la gestion administrative, traitement des dossiers

l accueil

l organisation et la gestion du temps