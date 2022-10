Jamila TAIBI

Futur Docteur doté de nombreuses années d'expérience dans la recherche, combinées à une solide formation dans le domaine de chimie organique et chimie des matériaux et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et de compétences avérées en traitement des surfaces des matériaux par radio-greffage et en synthèse organique.