Jamilla Cheryl MOUINDA MBOUMBA (MOUINDA MBOUMBA JAMILLA CHERYL)

Je suis une gabonaise avec des compétences dans le domaine Littoral et Maritime. Diplômé de l'Université Omar Bongo (Master II, Géographie) J'ai des aptitudes dans le domaine de la gestion portuaire mais également l'environnement marin. Mon mémoire portait d'ailleurs sur le domaine environnement notamment "les enjeux de la construction des installations de réception des eaux usées des navires au Port Commercial d'Owendo". Il était question ici de mettre en évidence la nécessité de les acteurs portuaires de se doter d'instruments adéquats permettant une meilleure utilisation et conservation de l'espace maritime Gabonais. Nous avons démontré qu'il y va de non seulement de la notoriété internationale mais également des questions de santé et sécurité publique de sa doter de ces installations.