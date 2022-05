Jammet MARION

Ma mission est d’accompagner :

• à la recherche d’un lieu, d’un achat ou d’une location, pour :

> toute personne, dans ses projets de vie

> toute entreprise, dans ses projets et son activité

• au (ré)aménagement et optimisation des espaces existants en fonction des activités et de la problématique énoncée



Le Feng Shui classique chinois est un art ancestral qui vise à renforcer le « Qi » (chi), l’énergie vitale, via l’analyse de la carte énergétique d’un lieu, de façon à trouver le juste équilibre dans nos espaces de vie et de travail. Cette discipline permet de renforcer ce potentiel énergétique en positionnant les personnes de façon optimale dans un lieu, à un moment donné, afin que ce dernier soit un véritable soutien dans leurs projets.



Ayant déménagé une dizaine de fois, j’ai constaté à chaque fois l’influence de mon nouveau lieu de vie sur mon état d'esprit, ma vie sociale, professionnelle jusqu’à mes relations amoureuses.

Après une expérience de 9 ans dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme, et un très fort intérêt pour le développement psycho-spirituel, je me suis intéressée puis formée au Feng Shui et à la Géobiologie auprès d’enseignants reconnus internationalement.

Ces deux disciplines continuent à influencer positivement ma vie. Alors, pourquoi pas la vôtre ?



Mes compétences :

Relations Publiques

Coordination de projets

Gestion de la relation client

Développement commercial

Communication