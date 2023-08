Jan LEFEBVRE

Direction commerciale :



- Animation et management d'une équipe

- Négociation commerciale avec les directions générales et/ou achats.

- Mise en place de stratégie commerciale par grand compte, par tarifs adaptés et contrats personnalisés.

- Développement par la prospection et la promotion des ventes et par la mise en place de réseaux avec des partenaires.

- Analyse marketing (produit, marché, cible,..) en rapport avec l’outil de production (savoir faire, capacité, planning, R&D) et mise en application de plans d’actions commerciales.



Management et gestion :



- Recruter, animer et former une équipe (fabrication, administration des ventes et commercial).

- Gérer un centre de profit.

- Reporting commercial et forecast (chiffre d’affaire, marge, règlement,…).

- Assurer l’interface entre les clients et la production dans un environnement européen.

- Participer au process de production.

- Participer à la veille technologique.



Connaissances professionnelles :



- Maîtrise de la chaine graphique (pré presse, informatique éditoriale, impression, façonnage, logistique et papier).

- Gestions des contenus (flux XML) et base de données (SGML)

- Connaissance des marchés de la presse magazine, du livre, de la vente à distance, de la grande distribution et de l’industrie.



Mes compétences :

Gestion de contenu