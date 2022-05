Jana BLAŽEKOVÁ

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de conseillère de vente ou de déléguée commerciale en produits diététiques, cosmétiques ou compléments alimentaires. Ma double expérience en assistanat commercial et conseillère santé m'a permis de développer des techniques de vente, un excellent relationnel, un très bon sens d'organisation et surtout ma grande motivation pour la nutrition et la santé naturelle. Vivre et manger en respect de notre environnement est ma mission personnelle.



Mes compétences :

Oracle

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Nutrition

Gestion administrative

Compléments alimentaires

Diététique

Service client

Aisance relationelle

Accueil des clients

Vente à distance

Gestion de la relation client

Négociation de contrat

Relations clients

Organisation du travail

Vente directe

Accueil téléphonique