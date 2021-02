Jane SENEOR

Forte de plus de 18 ans d'expériences dans le digital, j'ai une vision à 360° du Digital avec une forte orientation expérience utilisateur (UX). Facilitatrice, force de proposition et curieuse, je m'adapte et mets en oeuvre au quotidien mes compétences, dans un réel esprit d'équipe ou en autonomie.



Mes compétences et expertises :

Digital:

- Stratégie Digitale

- Chef de Projet (Cahier des Charges Fonctionnel & Technique, note de cadrage, Gantt, Budget...)

- UX/UI : Etudes utilisateur, Experience map, user flow, idéation, Wireframes, design émotionnel, architecture de l’information, design d’interaction, design de service, design thinking, CX, empathy map...

- DevMobile: Cordova, Android Studio, XCode, Json, Javascript et JQuery...

- WebMarketing: SEO, SEA, SMO, SMA, SMART KPIs, Google analytics, Semrush, SendinBlue...

- Community, Social Medias and content Manager



Événementiel :

- Chargée de Projets événementiels (terrain et territoriaux) et RP

- Adaptabilité aux contraintes / cahiers des charges

- Ressources Danses Urbaines (international)

- Créations lumières

- Management logistique et régie (Line-up, Plans de feux, Conduites...)



Design web et graphic :

- Créations d'identité visuelles globales digitales et print

- CSS3 - HTML5 - Int. Javascript, JQuery et video - CMS, JSON, XML....

- Sites dynamiques et user-centered

- Stratégie de com omnicanale

- SEM



Direction Artistique :

- Création de projets transverses

- Conception et mise en place d’une méthode de travail commune adaptée aux contraintes et objectifs

- Management intervenants, bénévoles et ligne pédagogique

- Coordination et médiation inter-disciplines

- Administrateur



J'aime:

- Les nouvelles technologies

- Les échanges et l'émulation

- l'esthétisme et l'efficacité

- concevoir des projets originaux et innovants

- créer et développer des produits étonnants, cohérents et transverses

- Fédérer des équipes autour d'un même projet en développant leurs points forts

- créer un tissu dynamique et créatif



