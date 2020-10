Jane UHLEMANN

Directrice artistique, j'ai travaillé pendant 20 ans avec des agences de communication comme TBWA, DDB ou Publicis.



Aujourd'hui, spécialisée dans le secteur alimentaire et le luxe, je mets mon expérience au service de mes clients.

Ma passion ? Concocter des images à croquer derrière mon écran.

Mattepainting, création de visuels, montage photos, jai de lappétit pour tout, tant que c'est gourmand et élégant.



Découvrez mes créations via mon compte instagram.com/foodbyjaneparis ou facebook.com/janedirectionartistique.fr



Spécialités : Création de visuels, Mattepainting