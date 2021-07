Jani Hassan DEIBY (CADET)

Après mon DESS en administration financière à l'Ecole Nationale d'Administration Financière, filière trésor public, en 2015, j'ai intégré le Ministère de l'Economie et des Finances haïtien en tant que technicien en finances publiques en octobre de la même année ou j'ai été promu comptable assistant en mai 2017.



Les principales compétences liées à ce parcours sont la pratique de l'enregistrement des opérations comptables, le contrôle des pièces justificatives, une bonne connaissance des procédures de la dépense publique, l'évaluation financière et des connaissances avancées en Excel.



En septembre 2020 j'ai intégré le Master 2 Economie et Management Public parcours Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques à l'Université de Montpellier où j'ai acquis de solides bases en évaluation des projets, pilotage de projet, techniques d'enquête entre autres. Durant cette formation j'ai intégré l'organisation GAEA 21 en tant que chargé de projet en économie. Cette organisation travaille pour la mise en œuvre effective de l'agenda 21 pour un développement durable concret.



Cette expérience m'a permis d'acquérir des compétences pratiques en coordination de projets, établissement d'indicateurs et m'a aussi permis de maitriser les outils de télétravail.