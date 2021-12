Je suis une étudiante en 2ème année en marketing digital à l'ISET de Nabeul , je suis particulièrement intéressée par le Social Media marketing surtout par les réseau social Facebook et Instagram. j'envisage de me perfectionner pour l'utiliser davantage pour des fins d'affaires.

je suis capable de travaillé en équipe, j'ai une grande capacité d'adaptation, un sens de responsabilité, active et créative,...