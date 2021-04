Jason VALLÉE

4 ans dans les médias. Jai mené la transformation digitale dun Journal ; lancé un média d'opinions et une chaîne de télévision 100% numérique. Je suis actuellement community manager à France Télévisions



Community manager à France Télévisions (actuellement) :



Je participe à la rédaction dune newsletter quotidienne sur les innovations technologiques et les moyens de fabrication de francetv ; Je travaille à lélaboration dun plan média sur le réseau social interne de lentreprise ; Je publie quotidiennement des articles et des reportages sur les coulisses des émissions, feuilletons, fictions et documentaires fabriqués par France TV sur le site intranet "La fabrique France TV".



Formateur / Création d'une école en ligne (depuis 2021) :



Jai lancé une école en ligne spécialisée dans la création de contenus à destination des créateurs du web ; Je propose des formations vidéo sur lautomatisation des process IT, la programmation, le minimalisme digital, la productivité et le copywriting. ; Jai créé ma propre plateforme composée dun site internet, un forum collaboratif pour les étudiants et un espace numérique de travail (ENT).



Créateur de contenu / Création d'un média d'opinions (depuis 2018) :



Jai lancé un média dopinion ; Je crée un billet dhumeur sur lactualité et une revue de presse des médias en 360 chaque matin. Plus de 70K personnes ont visité au moins une fois ma plateforme composée dun site, une application mobile, un podcast, une chaîne YouTube, une newsletter et des pages sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn...);



Chef de projet digital / Lancement d'une chaine de télévision (2017) :



Jai lancé une chaîne de télévision locale ; Jai créé et développé le site dinformation en continu du média ainsi que son application mobile iOS / Android (régulièrement dans le Top 100 du classement de lApp Store, section "Actualités").